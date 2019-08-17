قوات إسرائيلية تطلق النار على المزارعين في قطاع غزة

غزة – وكالات – الوئام

أطلقت قوات إسرائيلية، صباح اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مزارع المواطنين بالقرب من “بوابة المطبق” شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكر موقع “فلسطين اليوم” أن أحداً لم يصب بأذى جراء إطلاق النار الإسرائيلي تجاه أراضي المزارعين.

في السياق، حاصرت زوارق حربية إسرائيلية عدة مراكب صيد في بحر منطقة السودانية، شمال القطاع، على مسافة 3 أميال بحرية.

وذكرت مصادر محلية أن زوارق “الاحتلال” فتحت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر.

وكانت مصادر فلسطينية أعلنت أن طائرات حربية إسرائيلية شنت، ليل الجمعة، غارات على قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الغارات استهدفت أراضي زراعية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وإلحاق أضرار مادية دون إصابات.

وقبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه بلدة سديروت جنوب إسرائيل، وتم اعتراضها من منظومة القبة الحديدية الدفاعية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن صافرات الإنذار دوت في سديروت وعدة تجمعات سكانية إسرائيلية مجاورة لقطاع غزة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤولياتها عن إطلاق القذيفة.

وأصيب 63 فلسطينيا، بينهم 32 بالرصاص الحي، يوم أمس الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في إطار مسيرات العودة الأسبوعية.

وتتواصل مسيرات العودة منذ مارس (آذار) 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي.