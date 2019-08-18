انطلاق برنامج “إعداد قيادات شبابية لدعم التنمية الاجتماعية” بالحدود الشمالية

واس - الوئام:

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلةً بمركز الأميرة العنود لتنمية الشباب “وارف”، برنامج إعداد القيادات الشبابية ضمن مبادرات دعم التنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية، الذي دشّنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشمالية، وتمكين أبناء وبنات المنطقة من خلال منظومة خدمات اجتماعية عالية الكفاءة.

ويضم البرنامج 10 مبادرات في مجالات عدة سيتم تنفيذها لتعزيز التنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، من ضمنها برنامج إعداد القيادات الشبابية لتنمية المجتمع وبناء كفاءات وقدرات أبناء وبنات المنطقة، بمساهمة من جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي بمدينة عرعر، التي تسعى إلى تعزيز استقرار الأسرة ورفع مسؤولية أفرادها من خلال أنشطتها وبرامجها الإنمائية في المنطقة وبناء العلاقة مع الجهات الخيرية المانحة مع تسخير إمكاناتها في تنفيذ توجهات إمارة منطقة الحدود الشمالية المتعلقة بمهام القطاع غير الربحي وتفعيل دوره في المجتمع، بالإضافة إلى حشد الجهود الحكومية والخاصة وغير الربحية لتعزيز وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.

ويهدف برنامج إعداد القيادات الشبابية إلى تطوير برامج تنمية الشباب بالمنطقة حيث سيقام في كلٍ من مدينة عرعر، رفحاء و طريف وذلك من خلال صناعة 4 برامج تدريبية متخصصة لإعداد كفاءات شبابية من الجنسين تبدأ بتاريخ 18 /8 /2019 وتستمر لمدة 37 أسبوعا.