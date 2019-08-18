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شرطة الرياض: القبض على جناة اعتدوا على وافدين وسلبوا مركبتيهما ومبلغ 80 ألف ريال

شرطة الرياض: القبض على جناة اعتدوا على وافدين وسلبوا مركبتيهما ومبلغ 80 ألف ريال
weam.co/607510
واس- الوئام

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا في تمام الساعة (10:30) من مساء الخميس 1440/12/14 بشأن اعتداء مسلح على وافدين وسلب مركبتيهما ومبلغ مالي تجاوز 80.000 ريال وكمية من بضاعة التبغ، بعد إصابتهما بأعيرة نارية من سلاحٍ ناري نوع (مسدس), وذلك بحي بدر جنوب العاصمة الرياض.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية، عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم (أربعة مواطنين ويمني تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نُسب إليهم، وضُبط في حوزتهم السلاح المستخدم والمركبتين المسلوبتين ومبلغ مالي، كما اتضح خلال استجوابهم تورط أحدهم بارتكاب حادثة سلب مبلغ (155.000) ريال بتاريخ 1440/11/25هـ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها.

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