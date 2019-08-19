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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي معربًا عن التقدير لدولته على الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي معربًا عن التقدير لدولته على الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية
weam.co/607598
الرياض-الوئام :

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم بدولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وعبر سمو ولي العهد عن التقدير لدولته على الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكدًا وقوف المملكة مع كافة الجهود التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة.

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