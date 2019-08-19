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ارتفع خام القياس الأمريكي

إرتفاع أسعار النفط وبرنت عند 59.28 دولاراً للبرميل

إرتفاع أسعار النفط وبرنت عند 59.28 دولاراً للبرميل
weam.co/607634
سنغافورة- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين بينما يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

لكن تقريرا متشائما لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 0255 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتا أو نحو 1.1 في المئة إلى 59.28 دولار للبرميل.

وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو واحدا في المئة إلى 55.42 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا بنيويورك “يستفيد النفط من التفاؤل العام المتمثل في أننا لن نشهد سيناريو
الحرب التجارية الرهيبة وبعدما نبه هجوم بطائرة مسيرة على منشآت للنفط والغاز في السعودية الأسواق بأن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لن تنتهي قريبا”.

من ناحية أخرى، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن ممثلي الشؤون التجارية في الولايات المتحدة والصين
سيجرون محادثات في غضون عشرة أيام وإنه “إذا نجحت هذه الاجتماعات… نعتزم دعوة (ممثلي) الصين للحضور إلى الولايات
المتحدة” لدعم إحراز تقدم في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب التجارية التي باتت تشكل خطرا محتملا على النمو الاقتصادي العالمي.

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