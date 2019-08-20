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تشمل جازان والباحة

استمرار هطول الأمطار الرعدية بالطائف وحائل وعسير

استمرار هطول الأمطار الرعدية بالطائف وحائل وعسير
weam.co/607810
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد حتى مرتفعات الطائف.

في حين تبقى السماء غائمة جزئيًا على مناطق المدينة المنورة وحائل وأجزاء من منطقة القصيم والأحساء قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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