جدة: 6 قيادات حكومية تبحث اتجاهات التوظيف وتحديات سوق العمل

الرياض – وكالات – الوئام

يشارك ست قيادات حكومية في جلسة حوارية بعنوان: “استشراف اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030″، ضمن ملتقى لقاءات جدة 2019م، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، خلال الفترة من 17 إلى 19 محرم 1441هـ.

وسيستعرض محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، تحديات سوق العمل واتجاهات التوظيف في ظل محفزات التوطين وبرامج التأهيل التدريب والتمكين، الهادفة لتطوير مهارات وقدرات رأس المال البشري.

يحضر اللقاء ويشارك فيه: نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور محمد بن أحمد السديري، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد.

ومن المنتظر أن تتناول الجلسة الحوارية المحفزات الموجهة للقطاع الخاص للتوطين، واستحداث برامج ومشاريع مع عدة جهات لإتاحة فرص وظيفية واعدة وجديدة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، من أجل استقطاب الكوادر البشرية المميزة للعمل في منشآت القطاع الخاص، والحيلولة دون تسربها من القطاع.

ويأتي ملتقى لقاءات جدة 2019 بعد أشهر قليلة من انعقاد ملتقى لقاءات الرياض، على أن يعقد في بقية مناطق المملكة خلال فترات زمنية مختلفة، حيث يهدف الملتقى للتعريف بالبرامج والممكنات والخدمات التي يقدمها الصندوق بالتعاون مع شركائه، وعرض الفرص الوظيفية والتدريبية للباحثين والباحثات عن عمل والطلاب، وأصحاب ورواد الأعمال، سعياً إلى رفع المهارات وتوطين الفرص الوظيفية، وتمكين القوى العاملة في سوق العمل.

ويعمل “هدف” على عدة برامج ومبادرات بالشراكة والتكامل مع عدداً من الجهات الحكومية والخاصة، لدعم أبناء وبنات الوطن وتمكينهم من الفرص الوظيفية في سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري، ورفع المستوى المعرفي والمهاري لأصحاب العلاقة بسوق العمل، من خلال ورش عمل وندوات ومحاضرات توعوية وإرشادية ستعقد خلال أيام الملتقى، التي يجتمع فيها الباحث عن عمل بطالب العمل الباحث عن موظف.