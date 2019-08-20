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وفق إحصائية لجنة الحج والزيارة

وصول 234,276 حاجًا إلى المدينة المنورة

وصول 234,276 حاجًا إلى المدينة المنورة
weam.co/607863
المدينة المنورة – وكالات – الوئام

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، بعد أدائهم مناسك الحج، حتى مساء أمس، 234,276 حاجًا، وفقًا للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 76,987 حاجًا غادروا المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية، عبر المنافذ الجوية والبرية، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 157,273 حاجًا.

وأبرزت الإحصائية نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم، حيث كانت الجنسية الأكثر تواجداً بالمدينة المنورة هي الجنسية المصرية.

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