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جولات تفتيشية مكثفة لمواجهة الغش

ضبط مبيدات زراعية غير مصرح بتداولها في جدة

ضبط مبيدات زراعية غير مصرح بتداولها في جدة
weam.co/607877
جدة - الوئام -عبدالله العازمي:

يواصل مأمورو ضبط المبيدات، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرمة، حملات رقابية مكثفة بمختلف أماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية والبذور.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط كمية كبيرة من المبيدات الزراعية غير المصرح بتداولها، وذلك في أحد المحال، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

يأتي ذلك لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إن هناك حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها.

واضاف أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يجرون جولات تفتيشية بشكل دوري، وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدا المزراعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحال أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.

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