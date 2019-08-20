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بالصور.. جمرك الحديثة يُحبط محاولتي تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون

بالصور.. جمرك الحديثة يُحبط محاولتي تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون
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متابعات- الوئام

تمكّنت الجمارك السعودية في منفذ الحديثة من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت مليونان و579 ألف حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ، إحداهما شاحنة، والأخرى مركبة من نوع خصوصي.

وتفصيلًا، أوضح عبدالرزاق الزهراني مدير عام جمرك الحديثة أنه وصلت للجمرك مركبة من نوع خصوصي يقودها أحد المسافرين، وترافقه عائلته المكوّنة من طفلين وزوجته، وبتفتيشها اشتبه المراقب الجمركي بالمركبة وقائدها، الأمر الذي جعله يتأكد من الاشتباه بتفتيش جميع أجزاء المركبة من الداخل والخارج، وبالفعل عُثر على مليونان و553 حبة كبتاجون، كانت مخبأة في تجويف كل باب من أبواب المركبة، وبداخل الطبلون، وفي مخابئ أُعدت لغرض التهريب في المراتب الأمامية والخلفية وفي سقف المركبة وجوانبها، بالإضافة إلى إخفاء جزء من الكمية في إطار المركبة الاحتياطي.

وأضاف “الزهراني”، أن الجمرك أيضًا أحبط محاولة تهريب أخرى لكمية من حبوب الكبتاجون بلغت (26) ألف حبة، عُثر عليها في إحدى الشاحنات وذلك بإخفائها داخل “طفاية الحريق” الموجودة في الشاحنة.

وأوضح مدير عام الجمرك، أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات، ومن ذلك استغلال هذا المهرب لعائلته التي كانت برفقته في محاولة منه للتمويه على منسوبي الجمارك.

وفي هذا الصدد أكد “الزهراني”، أن الجمارك السعودية تسعى دائمًا لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، بما يُحقق حماية المجتمع من هذه الآفات، وتعمل في سبيل ذلك إلى توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين للحد من عمليات التهريب.

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