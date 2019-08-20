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بقرار وزاري

تعيين ” المسعودي” مديرا للتعليم بمحافظة جدة

تعيين ” المسعودي” مديرا للتعليم بمحافظة جدة
weam.co/607989
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي
أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ،اليوم،قرارا بتكليف الدكتور سعد بن بركي بن حمدي المسعودي مديرا للتعليم بمحافظة جدة وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة عام .

وشغل المسعودي المناصب التالية

مدير مركز تطوير التعليم الجامعي من 1/7/1436هـ
المشرف على برامج تنمية الإبداع والتميز بالجامعة منذ 1/11/1428هـ حتى تاريخه.
المشرف العام على برنامج الدراسات التربوية العليا 2/1431هـ -1433هـ.
مدير مركز تطوير التعليم الجامعي في الفترة من 15/9/1421هـ حتى تاريخ 15/9/1428هـ.
مدير مكلف لمركز تطـوير التعليم الجامعـي في الفترة 1/7/1421هـ حتى 14/9/1421هـ .
نائب مدير مركز تطوير التعليم الجامعي في الفترة 17/6/1419هـ حتى 30/6/1421هـ

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