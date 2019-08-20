تعيين ” المسعودي” مديرا للتعليم بمحافظة جدة

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ،اليوم،قرارا بتكليف الدكتور سعد بن بركي بن حمدي المسعودي مديرا للتعليم بمحافظة جدة وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة عام .

وشغل المسعودي المناصب التالية

مدير مركز تطوير التعليم الجامعي من 1/7/1436هـ

المشرف على برامج تنمية الإبداع والتميز بالجامعة منذ 1/11/1428هـ حتى تاريخه.

المشرف العام على برنامج الدراسات التربوية العليا 2/1431هـ -1433هـ.

مدير مركز تطوير التعليم الجامعي في الفترة من 15/9/1421هـ حتى تاريخ 15/9/1428هـ.

مدير مكلف لمركز تطـوير التعليم الجامعـي في الفترة 1/7/1421هـ حتى 14/9/1421هـ .

نائب مدير مركز تطوير التعليم الجامعي في الفترة 17/6/1419هـ حتى 30/6/1421هـ