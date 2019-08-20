تعيين ” المسعودي” مديرا للتعليم بمحافظة جدة

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ،اليوم،قرارا بتكليف الدكتور سعد بن بركي بن حمدي المسعودي مديرا للتعليم بمحافظة جدة وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة عام .
وشغل المسعودي المناصب التالية
مدير مركز تطوير التعليم الجامعي من 1/7/1436هـ
المشرف على برامج تنمية الإبداع والتميز بالجامعة منذ 1/11/1428هـ حتى تاريخه.
المشرف العام على برنامج الدراسات التربوية العليا 2/1431هـ -1433هـ.
مدير مركز تطوير التعليم الجامعي في الفترة من 15/9/1421هـ حتى تاريخ 15/9/1428هـ.
مدير مكلف لمركز تطـوير التعليم الجامعـي في الفترة 1/7/1421هـ حتى 14/9/1421هـ .
نائب مدير مركز تطوير التعليم الجامعي في الفترة 17/6/1419هـ حتى 30/6/1421هـ