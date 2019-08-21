النصر وضمك يقصان شريط افتتاح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الرياض – وكالات – الوئام

يقص فريقا النصر وضمك شريط افتتاح منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) بشكلها الجديد.

وستكون منافسات هذا الموسم صعبة للغاية مقارنة بالموسم الماضي، خاصة بعد أن أجرى الاتحاد السعودي تعديلا جوهريا في المسابقة بإلغاء ملحق الصعود والهبوط، مما يعني أن صاحب المركز الثالث من القاع في نهاية الدوري سيهبط رسميا بنهاية الموسم، وستصعد ثلاثة فرق من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى مباشرة، بالإضافة للدعم الكبير الذي منحته الهيئة العامة للرياضة للأندية، والذي بلغ 660 مليون دولار للأندية في تعاقداتها مع المدربين واللاعبين الأجانب، وبناء أندية قوية على الصعيد الفني.

هذا التعديل والدعم، سيعطي قوة كبيرة للمنافسة هذا الموسم، لاسيما أن الـ16 فريقا الذين يشكلون الدوري دعموا خلال فترة الانتقالات الصيفية الصفوف بشكل كبير، سعيا لحصد النقاط وتفادي الهزيمة ومن ثم الهبوط مع نهاية الموسم.

وستتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، غدا الخميس، صوب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، وذلك لمشاهدة فريق النصر، حامل اللقب، في أولى مبارياته بالدوري أمام ضمك، وصيف بطل دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

وستكون هذه المباراة صعبة على الفريقين، خاصة أنها المباراة الافتتاحية للموسم، مما يعني أن الجهازين الفنيين في الفريقين لا يعلمان المنافس حق المعرفة، خاصة وأن متابعة المباريات الودية لا توضح التشكيل النهائي الذي سيعتمد عليه أي من الفريقين.

كما أن اللياقة البدنية للاعبين لم تصل لذروتها بعد، إضافة للضغط الذي دائما ما يلازم المباريات الافتتاحية في أي بطولة، فضلا عن أن الفريقين قاما بالعديد من التدعيمات في فترة الانتقالات الصيفية، وهو ما يعني وجود تغيير مؤكد في تشكيلة الفريقين مقارنة بالموسم الماضي.

وينتظر أن يغيب عن النصر في هذه المباراة الثلاثي عبد العزيز الجبرين وبيتروس ويحيى الشهري، وينتظر أن يعتمد النصر في هذه المباراة على تشكيل مكون من: براد جونز في حراسة المرمى، وفي الدفاع عبد الرحمن العبيد وعمر هوساوي ومايكون بيريا وسلطان الغنام، وفي الوسط عبد الله الخيبري وعبد الرحمن الدوسري، وفي الهجوم أحمد موسى وجوليانو فيكتور ونور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله.

في المقابل، تبدو صفوف ضمك مكتملة لهذه المباراة. وسيعتمد الفريق على قوته الضاربة المتمثلة في الصفقات الجديدة مثل: المغربي محسن ياجور وعبد الوهاب جعفر وسامي كسار والحارس محمد جاسر.

ولن تكون مباراة النصر وضمك هي الوحيدة في اليوم الأول من المنافسات، حيث يلتقي في اليوم ذاته أيضا الأهلي مع ضيفه العدالة.

ويسعى الأهلي للظهور بشكل جيد في هذه المباراة، ليؤكد لجماهيره أنه سيكون منافسا على اللقب ويجعلهم ينسون ما حدث في الموسم الماضي من خيبة أمل، كما يترقب عشاق الأهلي معرفة ما إذا كان السوري عمر السومة نجم الفريق سيشارك في المباراة من عدمه، بعدما أفادت تقارير عدة برغبته في الرحيل عن الفريق.

في المقابل يسعى العدالة للظهور بشكل جيد أمام الأهلي، لاسيما وأن هذا الموسم هو الأول له في دوري المحترفين.

ويفتتح الهلال، وصيف البطل في الموسم الماضي، منافسات اليوم الثاني من هذه الجولة عندما يواجه أبها، بطل دوري الدرجة الأولى.

ويدخل الهلال هذا الموسم ولديه رغبة قوية في تعويض ما فاته بالموسم الماضي، وخروجه خالي الوفاض من جميع البطولات التي شارك فيها، وخسارته لقب الدوري في المنعطف الأخير، في المقابل يعلم أبها أن مواجهة الهلال لن تكون سهلة، لذلك سيحرص على الخروج بأقل الخسائر من هذه المباراة.

وفي بقية مباريات هذا اليوم يلتقي التعاون مع الحزم، ويلعب اتحاد جدة مع الرائد.

وتختتم منافسات الجولة الأولى من الدوري يوم السبت المقبل عندما يلعب الفتح مع الشباب، والفيصلي مع الفيحاء، والوحدة مع الاتفاق.