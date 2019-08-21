تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان

جازان- الوئام:

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر بني مالك والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية، ومجاري السيول ، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.