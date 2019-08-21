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يتواصل قدومهم من مكة المكرمة

وصول 257,401 حاج إلى المدينة المنورة

وصول 257,401 حاج إلى المدينة المنورة
weam.co/608074
المدينة المنورة – وكالات – الوئام

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، بعد أدائهم مناسك الحج، حتى مساء أمس، 257,401 حاج، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 108,500 حاج غادروا المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية، عبر المنافذ الجوية والبرية، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 148,885 حاجاً.

وأبرزت الإحصائية نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم، وتبيّن أن الحجاج الأكثر تواجداً بالمدينة المنورة أمس هم من الجنسية الباكستانية.

وفيما يتواصل قدوم ضيوف الرحمن من مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج، تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنورة نشاطها لمتابعة انسيابية مغادرة الحجاج والزائرين إلى بلدانهم، عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، والمنافذ البرية، وسط إجراءات تنظيمية ميسّرة.

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