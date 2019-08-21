طلاب وخبراء سعوديون يشاركون في مسابقة المهارات العالمية بروسيا

موسكو – وكالات – الوئام

تنطلق، غدا الخميس بمدينة كازان الروسية، مسابقة المهارات العالمية “World Skills”، بمشاركة طلاب وخبراء سعوديين، ضمن متسابقين من 75 دولة على مستوى العالم، يستعرضون مهاراتهم الإبداعية في صيانة الطائرات ومهارة اللحام، فيما تستمر المسابقة لمدة 5 أيام.

وقال الرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري “الجهة المشرفة على الكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية في المملكة” إن هذه المسابقة عالمية تجرى كل عامين بين الدول المشاركة ، يتنافس خلالها المشاركون على 56 مهارة، في المهن الصناعية والخدمية بأعلى المقاييس العالمية من أجل تسويق التدريب التقني والمهني وتوعية أفراد المجتمع بالأثر الذي يمكن أن يحدثه التدريب على المستوى العام والشخصي.

وأوضح أن المسابقة تهدف إلى نشر أهمية المهارة التقنية وتشجيع الشباب على اكتسابها واكتشاف مهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وإيجاد فرص التعاون بين المتسابقين والقطاعات المختلفة، إضافة إلى شرف تمثيل المملكة في هذا المحفل العالمي.

وبين الدكتور التويجري أن المتأهلين من الكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية لهذه المسابقة العالمية هم: أدريس عبدالجليل الحجي و حسن حسين الراشد، وإبراهيم خالد يماني ، والمهندس غازي محمد المستنير ، مؤكداً أن الطلاب السعوديين أبهروا المشاركين في الدورات السابقة في إبداعاتهم المهارية سواء على مستوى المسابقة السعودية أو المسابقة العالمية.