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بعد بلاغات متوالية

شرطة الرياض تطيح بجناة اعتدوا على منازل تحت تهديد السلاح

شرطة الرياض تطيح بجناة اعتدوا على منازل تحت تهديد السلاح
weam.co/608092
الرياض- الوئام:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه في تمام الساعة السادسة من مساء الاثنين الموافق 1440/12/18 ،باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاتٍ متوالية عن اقتحام شخصين لغرف السائقين بالمنازل وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات ومفاتيحٍ للمركبات تحت تهديد السلاح.

وتمركز معظم الجرائم بأحياء شمال العاصمة الرياض، نتج عن إحداها إصابة سائقٍ خاص بعيارٍ ناري بالفخذ، وقد تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض – بتوفيق الله – بعد تطويق المنطقة وإجراء المسح الأمني الميداني فيها، من رصد المتهمين في ذلك ومتابعتهما وتضييق الخناق عليهما والقبض عليهما ، وهما مواطنان / كلاهما في العقد الثاني من العمر، وضبط بحوزتهما سلاحٍ ناري (مسدس ) و(11) طلقةٍ حية و(191) حبة من مادةٍ محظورة وقطع من مادة الحشيش المخدر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما .

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها.

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