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فيما تكون السماء غائمة جزئياً

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمكة والباحة وجازان

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمكة والباحة وجازان
weam.co/608235
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

فيما تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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