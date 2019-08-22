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نتائج مناقصاتها تعلن في أيام الاثنين

السعودية تسعى لشراء 780 ألف طن من علف الشعير في مناقصة

السعودية تسعى لشراء 780 ألف طن من علف الشعير في مناقصة
weam.co/608273
الرياض- الوئام:

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم الخميس إنها طرحت مناقصة عالمية لشراء 780 ألف طن من علف الشعير.

وذكرت المؤسسة في بيان أنها تريد تسليم الشعير في الفترة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول.

والموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو يوم الجمعة.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب أحمد الفارس في البيان إن المؤسسة تسعى لشراء 13 شحنة حجم كل منها 60 ألف طن.

وأوضح البيان أن المناقصة طلبت تسليم ثمان من الشحنات الثلاث عشرة في موانئ البحر الأحمر، وخمس في الموانئ المطلة على الخليج.وعادة ما تعلن مؤسسة الحبوب السعودية نتائج مناقصاتها في أيام الاثنين.

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