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شرطة حائل: القبض على مواطن لارتكابه جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي

شرطة حائل: القبض على مواطن لارتكابه جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي
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واس- الوئام

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر، لضلوعه بارتكاب جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي واقتلاعه ومحاولة تحطيمه والاستيلاء على ما بداخله بواسطه معده ثقيله (شيول).

وأبان أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بما نسب إليه, حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ولفت الانتباه إلى أن شرطة حائل، تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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