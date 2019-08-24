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بدلا من ميناء كالاماتا اليوناني

«جريس 1» الإيرانية تغير وجهتها إلى تركيا

«جريس 1» الإيرانية تغير وجهتها إلى تركيا
weam.co/608640
انقرة- الوئام:

غيرت ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا 1″، التي كانت تسمى في السابق “جريس 1 “، وجهتها إلى ميناء مرسين التركي بدلا من ميناء كالاماتا اليوناني، مساء الجمعة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقدرت الوكالة أن تصل الناقلة الإيرانية إلى ميناء مرسين التركي ظهيرة يوم 31 أغسطس.

وكانت الناقلة قد تم احتجازها قبالة سواحل إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني في الرابع من يوليو الماضي للاشتباه في قيامها بنقل نفط إيراني إلى سورية في انتهاك للعقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي.

وجرى الافراج عنها يوم الأحد الماضي بعد ان رفضت سلطات جبل طارق طلبا أمريكيا باحتجاز السفينة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حذرت في وقت لاحق اليونان ودول حوض البحر المتوسط الأخرى بأن أي تعاون مع ناقلة النفط سيتم التعامل معه بوصفه دعم للإرهاب.

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