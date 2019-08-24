بعد اعلان أول حالة وفاة بسبب السجائر الالكترونية.. وزارة الصحة تحاصرها

الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة الصحة السعودية أنها ستقوم بمحاصرة السجائر الإلكترونية وذلك بعد الإعلان عن اول حالة وفاة في الولايات المتحدة.

وأكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في حسابه بموقع تويتر بالقول: مدير مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يعلن عن أول حالة وفاة بسبب الأضرار الصحية للسجائر الإلكترونية. التقارير الدولية توضح تزايد اكتشاف المخاطر الصحية لهذا النوع من السجائر.

وقال الربيعة: سوف نعمل على التوعية بمخاطرها. وأتطلع لدعم الجميع في ذلك.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الصحة الأمريكية قالت يوم امس الجمعة إن شخصا توفي في ولاية ايلينوي وسط موجة من أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

وحذرت السلطات من أنها لم تحدد مركبا أو منتجا يتسبب في الأمراض التنفسية، ولكن تم تسجيل أكثر من 190 حالة مرضية في 22 ولاية ترتبط على ما يبدو بتدخين السجائر الإلكترونية.

وتم الإعلان عن حالة الوفاة خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين عقده مسؤولون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء ووزارة الصحة بولاية ايلينوي.

وجاء البيان بعد إعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء تسجيل 153 حالة مرضية مرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية.