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الإمارات: السعودية الشقيقة هي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار باليمن ضمن التحالف العربي من عدمه

الإمارات: السعودية الشقيقة هي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار باليمن ضمن التحالف العربي من عدمه
weam.co/608764
الوئام - متابعات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح، فمشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين وإستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة.

وأضاف قرقاش “ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي واكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي”.

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