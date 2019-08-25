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من خلال البوابة الإلكترونية

جامعة الباحة تبدأ تسجيل جداول الفصل الدراسي الأول

جامعة الباحة تبدأ تسجيل جداول الفصل الدراسي الأول
weam.co/608850
الباحة- الوئام:

بدأت جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم، تسجيل جداول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440 / 1441 هـ، من خلال البوابة الإلكترونية.

وأوضحت الجامعة أن التسجيل سيستمر خمسة أيام, مؤكدةً ضرورة التقيد بالمواعيد الموضحة لتسجيل المواد الدراسية، علماً أن الطلبة المستجدين ستكون جداولهم جاهزة.

وأفادت الجامعة أنه سيتم استقبال طلبات تأجيل الفصل الدراسي الأول إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية، علماً أن هذه الخدمة متاحة حتى يوم الخميس 6 / 1 / 1441 هـ، ولن يتم النظر في أي طلب يقدم يدوياً أو بعد نهاية هذه الفترة.

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