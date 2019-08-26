شاهد التفاصيل: وظائف للخريجين والخريجات في إمارة نجران

نجران- الوئام:

أعلنت إمارة منطقة نجران بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن طرح 36 وظيفة شاغرة للرجال والنساء على سلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة التاسعة.

الفئات المستهدفة في الإعلان:

– خريجي المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (البكالوريوس).

– خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

– خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (الماجستير).

– خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (الدكتوراه).

– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.

ملاحظات:

– جميع الوظائف تتطلب مقابلة شخصية واختبار القدرات المعرفي للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلاتهم من خارج المملكة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات من خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات والمقابلة الشخصية).

وسيتم التقديم عن طريق نظام جدارة عبر الرابط التالي:

https://eservices.mcs.gov.sa/Jadara3/(S(i4ipq5nemlamhajtdrlcso4e))/Users/Index.aspx

وذلك اعتباراً من الأحد المقبل 1441/1/2هـ الساعة (8:30) صباحاً، حتى الخميس الموافق 1441/1/6هـ الساعة (11:59) مساءاً.