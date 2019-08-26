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لحملة الدبلوم والبكالوريوس

وظائف شاغرة للجنسين في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وظائف شاغرة للجنسين في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
weam.co/609029
الرياض- الوئام:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة في وزارة الدفاع عن توفر وظائف إدارية شاغرة في كل مدينة الأمير سلطان الطبية ومركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب) لحملة الدبلوم والبكالوريوس وفق التالي:

مترجم (عدد وظيفتان)
– دبلوم فأعلى تخصص لغة إنجليزية أو ترجمة).

-خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– موقع العمل: مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب.

مساعد توظيف (عدد وظيفتان)
– دبلوم فأعلى في تخصص (الإدارة، الموارد البشرية)

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال.

– موقع العمل: مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب.

منسق ملفات (عدد وظيفة)
– دبلوم في أي من التخصصات الإدارية

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– موقع العمل: مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب.

 أخصائي شؤون موظفين (عدد وظيفتان)

– بكالوريوس تخصص (إدارة أعمال، إدارة عامة، موارد بشرية)

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– موقع العمل: مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب.

أخصائي اعتماد (عدد وظيفة)
– ماجستير في تخصص (إدارة الجودة)

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– موقع العمل: مدينة الأمير سلطان الطبية

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وإجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس وإجادة اللغة الإنجليزية.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:
https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/

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