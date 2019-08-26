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طالبت المجتمع الدولي بإجراءات رادعة

البحرين تدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين بجازان

البحرين تدين محاولة الحوثي استهداف المدنيين بجازان
weam.co/609077
وكالات - الوئام

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، صواريخ باليستية باتجاه مدينة جازان في المملكة العربية السعودية.

وشددت البحرين على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد ميلشيات الحوثي، وكل التنظيمات الإرهابية وكل من يدعمها أو يمولها.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، أكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

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