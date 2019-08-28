الحج توقّع اتفاقية لخدمة تأشيرات العمرة والسفر حول العالم

عبدالله العازمي

وقعت وزارة الحج والعمره مذكرة تفاهم مع مؤسسة “عمرة مي” لتقوم الاخير بإنشاء بوابه الكترونيه متعدده الوظائف والاغراض لمساعدة المسلمين حول العالم في حجز وتخطيط رحلة العمرة بسهولة وتوفير واجهة استخدام مباشر لجميع العملاء، بالإضافة إلى ما يقارب 3700 من وكلاء السفر العالمين ونحو 700 من مشغلي رحلات العمرة , وتمنح مذكرة التفاهم فرصة عرض حلول السفر والوصول إلى أسواق أوسع، مما سيشكل حافزاً لموردين آخرين

وجاء ذلك على هامش افتتاح صاحب السمو الملكي، الأمير خالد الفيصل امير منطقة منطقة مكة المكرمه ومستشار خادم الحرمين الشريفين، لمنتدى الحج والعمرة وترأسه وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وحضره عدد من المسؤولين ومدراء الجهات الحكوميه وممثلين من القطاع الخاص. ومثّل وزارة الحج في ابرام الاتفاقيه عبدالرحمن فهد شمس، المشرف العام على نظام مقام الحج والعمرة للتوزيع العالمي.

وقال من جهته محمد محفوظ سالم بن محفوظ، المؤسس والرئيس التنفيذي ل عمرة للأعمال (Umrah Business) ولموقع (Umrahme.com)، “نحن نؤمن بمبدأ تقديم خدمات مبسطة وأكثر سهولة، ومن هذا المنطلق، قمنا بتصميم (عمرة مي) ليكون بمثابة البوابة الإلكترونية المبسطة وسهلة الاستخدام التي تُعنى بتلبية جميع شؤون وتفاصيل حجز رحلة العمرة من أي مكان حول العالم. وتشكل شراكتنا مع الوزارة فرصة قيمة لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف.”

لافتا الى ان ، البوابة الإلكترونية الأسرع نمواً، التابع لبوابة “هوليداي مي”، وأحد أبرز موردي حلول وخدمات السفر عبر الإنترنت للعملاء من الأفراد والشركات في منطقة الشرق الأوسط، بعرض أحدث حلوله المتخصصة في السفر لمجتمع المسلمين حول العالم ومن اهداف البوابه ان تضع موردي الخدمات في طليعة هذا القطاع،

مضيفاً بأن هذا المنتدى، على غرار سائر المنتديات الأخرى المرموقة، يعكس الثقة المتنامية بين المالكين والمطورين، ويتيح لنا بيئة مواتية لعرض خدماتنا وحلولنا المبتكرة. كما يأتي المنتدى شاهداً على ما تحققه المملكة من تقدم ملفت، إذ إنها لاتزال تواصل ترسيخ مكانتها عالمياً ولفت الأنظار نحوها كوجهة جاذبة، نظراً للخيارات المتزايدة التي تقدمها للأفراد والشركات في المنطقة.”

ويقام منتدى الحج والعمره خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، ويشهد مشاركة كبار اللاعبين في قطاع الضيافة ومتخصصين في توريد خدمات السفر والسياحة، بالإضافة إلى أبرز شركات الطيران من سائر أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي حرص وزارة الحج والعمره بتفعيل مثل هذه الخدمات تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع السياحة والضيافة، وخدمات المعتمرين وضيوف البيت الحرام واخذت تلك الخدمات حلولاً خاصة تراعي طبيعة متطلبات المسافرين بقصد العمرة من جميع أنحاء العالم. في الحجز والتخطيط لرحلة العمرة بسهولة ويوفّر الموقع تقديم واجهة استخدام مباشر للجميع من خلال ما يقارب 3700 من وكلاء السفر العالمين ونحو 700 من مشغلي رحلات العمرة.

ويُعدّ موقع (Umrahme.com) أول وكيل سفر عبر الإنترنت يقدم خدمات استخراج التأشيرة الإلكترونية للعمرة، مما يسهل عملية تقديم الطلبات، ويجعلها في متناول كل مسافر. ويقدم حلولاً متكاملة عبر الإنترنت، تتراوح ما بين خيارات حجز رحلات السفر والإقامة وتحويل الرحلات، فضلاً عن خدمات استخراج التأشيرة والمساعدة في خيارات الحجز الفندقي وتوفير الخدمات الأرضية والعبور (الترانزيت) للعملاء من الأفراد والشركات، فهذا من شأنه أن يجعل رحلة العمرة المقدسة أكثر سهولة وملاءمة وراحة بالنسبة لجميع المعتمرين. كما يهدف هذا الموقع إلى إدخال مزيد من التحديث والتطوير على تجربة العمرة بما يواكب تطلعات المسلمين الباحثين عن منتجات حديثة ومتطورة قائمة على الإجراءات الرقمية، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط عملية الحجز في قطاع السياحة الدينية.

لمزيد من المعلومات حول عروض العمرة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.umrahme.com