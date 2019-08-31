مجموعة “سعوديون في أمريكا” تطلق أول عدد من مجلتها

مكة - حجب العصيمي - الوئام:

أصدرت مجموعة “سعوديون في أمريكا”، اليوم السبت، العدد الأول من مجلتهم، التي تحمل نفس الاسم.

وأهدت المجموعة إصدارها الأول إلى الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى أمريكا.

واحتوى العدد على صورة الأميرة في غلاف المجلة، وخبر أداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كسفيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في تاريخ ١٤ أبريل ٢٠١٩ ميلادية.

كما تضمن العدد أهم المحطات في مسيرة سمو الأميرة.

في السياق، أفاد عصام عجلان القرشي، رئيس تحرير المجلة، بأنه شارك في هذا العدد فريق متعدد من المحررين والمصممين المبتعثين المبدعين السعوديين.

وأوضح القرشي، في تصريحات صحفية، أنه “سيتم إصدار عددين في كل عام يحتوي على موضوعات متعددة”. مؤكدا أن المجلة تهدف لتســليط الضــوء علــى المبتعثيــن ومــا يتعلــق بهــم مـن إنجـازات وأخبـار.

كما أضاف أنه سيتم نشر بعض المعلومات المتعلقة بالولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تفيد القــارئ، إضافة إلى واحة أدب وثقافة.

وأشار إلى أن المجموعة حريصة على تقديم المجلة بشكلٍ مختلف ومميز بحيث يستمتع القارئ في صفحاتها. مقدما شكره لجميع من شارك في هذا الإنجاز ونجاحه.

من جهة أخرى، شكرت الإدارة التنفيذية بقيادة المهندس أحمد فلاته وأحمد كبره وأسماء الفردوس، جميع فريق العمل على إنجاز هذا العدد، معربين عن فخرهم بالمجموعة.

وأضافت الإدارة التنفيذية، في بيان مشترك، أن هذا العمل أحد نجاحات المنظمة المتتالية، ومن أهدافها تسليط الضوء على إنجازات المبتعثين.

يذكر أن “سعوديون في أمريكا” هم مجموعة طلابية تطوعية تقوم بخدمة الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخصهم في مختلف جوانب الحياة طوال مرحلة ابتعاثهم، وتمتد هذه الخدمات لتشمل مرافِقي المبتعثين، والسياح والمرضى.