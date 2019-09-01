التعليقات: 0

بشكل مفاجي ودون دون إعلان سابق أو تفسير

“العمل” توقف إعفاء المنشآت الصغيرة من رخص المقابل المالي

“العمل” توقف إعفاء المنشآت الصغيرة من رخص المقابل المالي
weam.co/610237
الرياض - الوئام

فاجأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صغار المستثمرين، أصحاب المنشآت الصغيرة جدا، بمساواتهم بالمنشآت الكبرى والعملاقة.

وبدأت الوزارة بفرض رسوم رخص المقابل المالي على كافة عمالة المنشآت (حديثة التأسيس) بشكل مفاجئ، دون إعلان مسبق عن وجود قرار بإيقاف إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال من العاملين لديها.

كانت الجهات المختصة قد أقرت في 25 شعبان لعام 1435 إعفاء المنشآت الصغيرة (القائمة) من رسوم رخص المقابل المالي عن 4 عمال، وذلك للمنشآت التي يبلغ إجمالي العاملين بها 9 عمال فأقل بمن فيهم تفرغ مالكها للعمل بها، واستمر الإعفاء لمدة 5 سنوات للمنشآت القائمة، إضافة لإعفاء أي منشأة أصدر ترخيصها لاحقا لمدة 5 سنوات أيضا (دون تحديد موعد أخير لصدور الترخيص للاستفادة من الإعفاء).

وبعد مرور 5 سنوات من صدور القرار، بدأت الوزارة توقف الإعفاء عن المنشآت التي صدر ترخيصها بتاريخ 25 شعبان لعام 1440، بشكل مفاجئ، ودون أي إعلان رسمي بإيقاف الإعفاء للمنشآت حديثة التأسيس.

وفي 23 شوال الماضي، ردت الوزارة لأول مرة، عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” على أحد السائلين قائلة: “تعفى المنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) من دفع المقابل المالي عن 4 وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها، ويكون الإعفاء لمدة 5 سنوات للمنشآت التي صدر ترخيصها قبل 25 شعبان لعام 1440″، وهكذا لم تعلن الوزارة بشكل رسمي إلغاء الإعفاء، وإنما اكتفت بالإجابة على أسئلة المستفسرين بعد مرور شهرين من إيقافها الإعفاء.

روابط ذات صلة

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يعتمد جدول المخالفات والعقوبات الجديد

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يعتمد جدول المخالفات والعقوبات الجديد

وزارة العمل تنهي معاناة 5656 عامل في شركة كبرى بالرياض

وزارة العمل تنهي معاناة 5656 عامل في شركة كبرى بالرياض

“العمل”: إنهاء 8974 دعوى خلاف عمالي بالصلح خلال النصف الأول من 2019

“العمل”: إنهاء 8974 دعوى خلاف عمالي بالصلح خلال النصف الأول من 2019

عمل الرياض يستقبل 5335 ملف حماية اجور العاملين بالقطاع الخاص

عمل الرياض يستقبل 5335 ملف حماية اجور العاملين بالقطاع الخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>