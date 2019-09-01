غرفة الشرقية تستعد لإطلاق معرض “صنعتي 2019”

الدمام – الوئام

تواصل غرفة الشرقية استعداداتها لإطلاق النسخة الخامسة من معرضها السنوي للأسر المنتجة “صنعتي” 2019م، الذي يرعاه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية.

يقام المعرض في المدة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري، على أرض شركة معارض الظهران الدولية “إكسبو”، الواقعة على طريق الدمام الخبر الساحلي. وأوضح رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن الاستعدادات متواصلة من قبل مركز المسؤولية الاجتماعية بالغرفة، وفريق العمل المسؤول عن تنفيذ المعرض.

ولفت “الخالدي” الانتباه إلى أن عدد الراغبين بالمشاركة في المعرض من الأسر المنتجة بلغ 355 أسرة منتجة و18 جهة حاضنة.

وأشار إلى أن الغرفة دعت العديد من الجهات ذات برامج المسؤولية المجتمعية للمشاركة بالمعرض، ومنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية المجتمعية، وبنك التنمية الاجتماعية، كما دعت قطاع الأعمال ممن لديهم مبادرات وبرامج مجتمعية تخدم قطاع الأسر المنتجة.

وأكد “الخالدي” مشاركة نزيلات إصلاحية الدمام، والمبدعين من ذوي الإعاقة، في المعرض، من خلال تقديم عروض لمنتجاتهم. وبين أن تنظيم الغرفة لمعرض الأسر المنتجة “صنعتي” للعام الخامس على التوالي يأتي ضمن إطار دعم الغرفة المتواصل للمشاريع والبرامج والفعاليات التي تتماشى مع الجهود الوطنية للارتقاء بقطاع الأسرة المنتجة، والمشاريع متناهية الصغر، ورؤيتها الراسخة بأن قطاع الأسر المنتجة يمكن أن يبلغ شأوًا في تخفيف نسبة البطالة.