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تسبب بإشكالية لديهم خوفاً من استمرار التعطل

تعطل وتوقف «نظام جداره» والمتقدمون ينتظرون إصلاحه!

تعطل وتوقف «نظام جداره» والمتقدمون ينتظرون إصلاحه!
weam.co/610514
القريات- الوئام- عبدالله النعيم:

بعد إعلان وزارة التعليم عن توفر ١٧٣ وظيفة شاغرة بدءً من يوم أمس الاحد ٢-١-١٤٤١ ، تفاجأ المتسابقون الراغبين على التقديم لتلك الوظائف المعلنة بتعطل وتوقف نظام جداره الإلكتروني مما تسبب بإشكالية لديهم خوفاً من استمرار التعطل والتوقف إلى فترة انتهاء التقديم والذي يوافق يوم الخميس ٦-١-١٤٤١.

وتداول الكثير صعوبة الدخول على الصفحة الخاصة للتقديم على الوظائف المعلنة بسبب تعطل بالنظام.

ومازالت المشكلة قائمة عند القيام بتسجيل البيانات الخاصة لبوابة الدخول للمتقدم تأتي رسالة مفادها “لقد حصل خطأ بالنظام والرجاء المحاولة لاحقاً ، هذا وطالب الكثير بحل المشكلة فوراً وزيادة وقت فترة التقديم تعويضاً عن التعطل والتوقف .

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