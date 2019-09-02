مشروع البحر الأحمر يعلن عن 120 منحة دراسية بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن

الرياض - الوئام

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم، عن 120 منحة دراسية لطلاب وطالبات البكالوريوس للعام الدراسي (2019-2020)، وذلك ضمن برنامج “منح شركة البحر الأحمر للتطوير”.

يأتي ذلك بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وباعتماد من كلية لوزان الفندقية École hôtelière de Lausanne التي تعد أقدم كلية في مجال الضيافة والفندقة في العالم.

وبهذا سيحظى الخريجون بشهادة معتمدة من كلية لوزان السويسرية مع إمكانية التوظيف في شركة البحر الأحمر للتطوير أو الشركات العامة في وجهة المشروع.

وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير (www.theredsea.sa) شركة شخص واحد (مساهمة مقفلة)، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

تأسست الشركة لتقود عملية تطوير “مشروع البحر الأحمر” الذي يعتبر وجهة سياحية فائقة الفخامة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيل يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكر. كما تضم الوجهة جبال خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية.

ومن المتوقع انتهاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول الربع الأخير من عام 2022م، حيث ستشتمل هذه المرحلة على عناصر جذب سياحية متنوعة مثل الفنادق، والوحدات السكنية، ومراسي اليخوت، بالإضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية.