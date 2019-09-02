“نزاهة” تناقش آليات القضاء على الفساد المالي والإداري

الرياض - الوئام

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” بيانا، اليوم الاثنين، عقب أول اجتماع للجنة الإشرافية لمكافحة الفساد، بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضح بيان “نزاهة” أن الاجتماع ناقش الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول.

وبينت “نزاهة” أن الاجتماع عقد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مازن الكهموس، وبحضور رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام المباحث الإدارية.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للتوجيه الملكي الكريم القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد ، لرفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية على نحو يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، وتحقيق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.​