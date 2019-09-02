3 ملايين مسافر عبروا جسر الملك فهد في أغسطس الماضي

الرياض - الوئام

سجل جسر الملك فهد خلال شهر أغسطس الماضي أعلى رقم عبور للمسافرين منذ افتتاحه، بعدد مليونين و918 ألفا و993 مسافرا، بمعدل يومي يزيد على 94 ألف مسافر يوميا، وبزيادة بلغت 4.4% عن نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت عبور مليونين و796 و287 مسافرا، وفق إحصائيات جوازات جسر الملك فهد السعودية.

وواصلت أعداد المسافرين تصاعدها بوتيرة عالية خلال هذا العام، شهد معها تسجيل عدد كبير من الأرقام غير المسبوقة بالتوازي مع التحسن الكبير في أزمنة العبور، نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الإدارات العاملة في المملكتين.

ورغم الأعداد المتزايدة في أعداد المسافرين، فقد سجلت معدلات أزمنة العبور خلال شهر أغسطس خلال أوقات الذروة باتجاه البحرين بين الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء مدة 23 دقيقة، وباتجاه السعودية بين الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 12 منتصف الليل مدة 24 دقيقة.

وأوضح المهندس عماد المحيسن، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن النمو الملحوظ في أعداد المسافرين خلال العام الجاري وتحقيق حوالي 35 رقما قياسيا، قابله تحسن ملحوظ في أزمنة عبور المسافرين، وإنهاء إجراءات سفرهم، عبر جسر الملك فهد، قياسا بالأعوام السابقة، نتيجة تضافر جهود شركاء النجاح من كافة الإدارات الحكومية العاملة في الجانبين السعودي والبحريني، بزيادة القدرة التشغيلية لمسارات إنهاء الإجراءات والتعاون والتنسيق المشترك بين جميع الإدارات العاملة، وعلى مدار الساعة لتيسير عبور الأعداد الكبيرة من المسافرين، خاصة في أوقات الذروة.

وبين المهندس المحيسن بأن أعلى رقم عبور خلال شهر أغسطس بلغ 117542 مسافرا يوم الثالث من الشهر، وأدنى رقم عبور بلغ 56700 مسافرا يوم الحادي عشر، الذي صادف أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفق إحصائيات جوازات جسر الملك فهد.