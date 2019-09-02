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“العدل”: الكوادر النسائية خدمنَ 160 ألف مستفيدة في 7 أشهر

“العدل”: الكوادر النسائية خدمنَ 160 ألف مستفيدة في 7 أشهر
weam.co/610569
واس- الوئام

أعلنت وزارة العدل، عن تقديم موظفات الأقسام النسائية في القطاعات العدلية المختلفة خدماتهن لنحو 160 ألف مستفيدة، بإجمالي معاملات قاربت الـ380 ألف معاملة خلال سبعة أشهر، بداية من يناير من العام الجاري حتى يوليو الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة (أحوال شخصية، عامة، جزائية، تنفيذ، تجارية، وعمالية)، إضافة إلى كتابات العدل.

وأشارت إلى أن الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعاوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

وتصدرت الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض القائمة بـ 71178 مستفيدة، تليها جدة بـ 46076 مستفيدة، ثم مكة المكرمة بـ 16572 مستفيدة، الدمام بـ 16004مستفيدات، ثم المدينة المنورة بـ 8034 مستفيدة.

يذكر أن وزارة العدل منحت الفرصة للمرأة -للمرة الأولى- لكي تعمل في 5 مجالات هي: (باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى) على المرتبة الثامنة.

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