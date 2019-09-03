جامعة جازان تسلم معثورات أثرية لهيئة السياحة

جازان- الوئام:

تسلم فريق من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس، قطعاً أثرية تم العثور عليها إثر عملية تنقيب لطلاب جامعة جازان في موقع ” المنارة “، بناء على الاتفاقية التي تمت بين الجامعة والهيئة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الفريق لقسم السياحة والآثار بالجامعة أمس.

وأوضح رئيس قسم السياحة والآثار بالجامعة الدكتور علي بن محمد عواجي أن عملية التسليم تأتي استكمالاً للقطع الأثرية التي سلمها معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجازان مؤخراً، مشيراً إلى المعثورات تضم عدداً من القطع الزجاجية والخزفية والفخارية وعملة نحاسية وعظام حيوانية وأدوات حجرية تعود إلى حقبة من “القرن الثالث الهجري إلى القرن العاشر الهجري” .

ويأمل الدكتور العواجي في مزيد من الاكتشافات الأثرية خدمة لتاريخ المنطقة وتوثيقاً للعصور التاريخية في الجزيرة العربية وإثراء للموجودات الأثرية للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.