“العمل” تسدد رسوم إلحاق (14,711) مستفيدًا بمراكز الرعاية النهارية الأهلية

واس- الوئام

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تكفلها بسداد رسوم إلحاق (14,711) مستفيدًا ومستفيدة بمراكز الرعاية النهارية الأهلية بمختلف مناطق المملكة، ممن سجلوا في برنامج “تحمل الدولة رسوم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة” وانطبقت عليهم الضوابط والشروط، لافتة الانتباه إلى أن إمكانية النقل بين المراكز مازالت متاحة حتى الأسبوع الثاني من الدراسة.

وحرصت الوزارة خلال فترة التسجيل على توجيه المستفيدين إلى المقر التعليمي الأنسب لهم وفق ما تضمنته التقارير الطبية المعتمدة، حيث قامت الوزارة بتحويل (711) طالبًا وطالبة إلى وزارة التعليم لارتفاع معدل الذكاء لديهم ويقعون ضمن فئات الاضطراب الفكري البسيط أو الفئات البينية.

وأبانت أن نسبة ممن جرى تسجيلهم في برنامج “تحمل الدولة رسوم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة” تجاوزت 145% من الطاقة الاستيعابية للبرنامج، مبينةً أنها اعتمدت خلال فترة التسجيل عددًا من الإجراءات بهدف التيسير على المستفيدين الراغبين بالالتحاق في مراكز الرعاية النهارية البالغ عددها (193) مركزًا منتشرة بمختلف مناطق المملكة.

وسعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية إلى فتح باب التقديم على البرنامج لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 20 شعبان 1440هـ, وانتهت في 22 ذي القعدة 1440هـ جرى خلالها الإعلان عن الخدمة بجميع قنوات التواصل المقروءة والمرئية للوصول إلى المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق ببرنامج الدعم, كما كلفت 100 موظف وموظفة للتواصل بشكل مباشر مع أولياء أمور المستفيدين المنطبقة عليهم الشروط وتسجيلهم بشكل مباشر.

ودعت الوزارة، ملاك المراكز بحث الملتحقين بالمراكز التابعة لهم للتسجيل خلال الفترة المحددة, مثمنة لأولياء الأمور تعاونهم في إنجاح عملية التسجيل في البرنامج، متمنيةً لأبنائنا وبناتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة التوفيق بالعام الدراسي الجديد.