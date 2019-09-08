التعليقات: 0

الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود
weam.co/611641

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير  فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

روابط ذات صلة

التعليم: هذه فوائد إسناد تدريس صفوف الطفولة المبكرة للمعلمات

التعليم: هذه فوائد إسناد تدريس صفوف الطفولة المبكرة للمعلمات

عاجل .. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الإحتلال الإسرائيلي المتاخمة لغزة

عاجل .. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الإحتلال الإسرائيلي المتاخمة لغزة

عمل الرياض يضبط 340 مخالفة وينذر 229 منشأة خلال أسبوع

عمل الرياض يضبط 340 مخالفة وينذر 229 منشأة خلال أسبوع

وزير العمل: رخصنا 300 جمعية من بداية العام وسنطلق برنامج التدريب المحاسبي هذا الأسبوع

وزير العمل: رخصنا 300 جمعية من بداية العام وسنطلق برنامج التدريب المحاسبي هذا الأسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>