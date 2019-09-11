بومبيو عن تقارير جاسوس أمريكا بالكرملين: مزيفة ولا تمت للواقع بصلة

واشنطن- الوئام:

نفى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سحب جاسوس أمريكي كان يعمل في الحكومة الروسية، واعتبرها مزيفة ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح بومبيو أن أي تعليقات حول هذا الموضوع من شأنها أن تضر بالأمن القومي، مضيفا أن المعلومات حول إجلاء جاسوس بسبب إهماله زائفة.

بدورها انتقدت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في وقت سابق تقرير شبكة “سي إن إن” الإعلامية، الذي تحدث عن سحب الاستخبارات الأمريكية “جاسوسا” مهما من روسيا، واصفة إياه بالخاطئ.

من جانبه أوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أوليغ سمولينكوف، الذي تصفه وسائل الإعلام بالجاسوس الأمريكي، كان يعمل في إدارة الكرملين، مضيفا أن إقالته تمت منذ عدة أعوام.

وقال بيسكوف إن هذه المزاعم من “نسج الخيال”، موضحا أن سمولينكوف لم يكن يشغل أيا من المناصب الكبيرة بحيث لا يتم تعيين الأشخاص في هذه المناصب إلا بأمر من الرئيس.