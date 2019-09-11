التعليقات: 0

رحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ

التعاون الإسلامي تندد بتصريحات إسرائيل بضم أراضي عربية محتلة

التعاون الإسلامي تندد بتصريحات إسرائيل بضم أراضي عربية محتلة
weam.co/612190
جدة- الوئام:

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي “فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه”، معدة أن هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداءً جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الامن الدولي رقم 242 و 338.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المنظمة ستعقد اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من المملكة العربية السعودية، لبحث هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي، وتوحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تواجه الإعلان الإسرائيلي وتتصدى له بكل الطرق الممكنة.

كما حمّل الأمين العام للمنظمة حكومة الاحتلال الاسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين، مطالباً في الوقت نفسه، جميع الدول والمنظمات الدولية رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

واختتم العثيمين تصريحه بالتأكيد على مواقف المنظمة ودولها، خاصة المملكة العربية السعودية، دولة مقر المنظمة ورئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

روابط ذات صلة

البرلمان العربي يرفض سيادة إسرائيل على الصفة الغربية

البرلمان العربي يرفض سيادة إسرائيل على الصفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط طائرة تابعة له في غزة

الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط طائرة تابعة له في غزة

لم تبلغ هدفها.. قوات موالية لإيران في سوريا أطلقت قذائف باتجاه اسرائيل

لم تبلغ هدفها.. قوات موالية لإيران في سوريا أطلقت قذائف باتجاه اسرائيل

وزير الطاقة السعودي: ملتزمون بالعمل مع منتجي النفط من أجل توازن السوق

وزير الطاقة السعودي: ملتزمون بالعمل مع منتجي النفط من أجل توازن السوق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>