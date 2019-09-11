والد الطفل المقتول في مدرسة بالرياض يتنازل عن قاتل ابنه مقابل شرطين

الرياض- الوئام:

أعلن والد الطفل الذي قُتل داخل المدرسة في مدينة الرياض بالتنازل عن قاتل ابنه مقابل شرطين هما خروج الطفل الذي قتل ابنه وعدم معاقبة إدارة ومعلمي المدرسة.

ومن الجدير ذكره واقعة مقتل طفل (12 عامًا) على يد زميله خنقًا، داخل باحة إحدى المدارس في السعودية، أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما انفك تحوّل إلى نقاش حول الأسباب التي دفعت إلى ارتكاب واحدة من أبشع الجرائم في المملكة، وفق مغردين غاضبين.

ما بين مسؤولية المعلمين أو أولياء الأمور، ثمة أسباب أخرى تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والألعاب الإلكترونية التي اعتبرها المغردون خطرًا يداهم الأطفال، لاسيما أن الواقعة الأخيرة تأتي بعد أيام من مقتل شخص برصاص طائش أطلقه طفل في إحدى حفلات الزفاف، ما يشير إلى تقليد الأطفال للألعاب العنيفة.