مهرجان ولي العهد: «قبول» تحسم الشوط الأول الرئيسي لسن الثنايا

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن صباح اليوم الأربعاء انطلاق الاشوط العامه لسن الثنايا بمسافة 7.كلم. وبعدد 12 شوط.

الشوط 1 :

(قبول) لـ مطلق علي الخمعلي العنزي 11:24:19

الشوط 2 :

(المحيط) لـ محمد زومان محمد مرسان الهاجري 11:22:85

الشوط 3:

(جبارة) لـ سالم سعيد منانه غدير الكتبي 11:25:57

الشوط 4 :

(مرفوق) لـ محمد بن سلطان سعيد المالكي 11:29:76

الشوط 5:

(مهمة) لـ نايف مبارك يسلم الصيعري 11:18:85

الشوط 6:

(سمران) لـ حزام علي حمد الفهيدة المري 11:28:89

الشوط 7:

(الحذرة) لـ عبدالله خليفة سلطان بالعبيدة 11:26:40

الشوط 8:

(همام) لـ صالح بنيه صالح البلوي 11:28:73

الشوط 9 :

(سلهودة) لـ بدر وجب المغيري العتيبي 11:25:35

الشوط 10:

(غياث) لـ لاهوم سعد طالب الفهيدة المري 11:18:54 (أفضل توقيت)

الشوط 11:

(جمرة) لـ محمد حسن آل زايد الهاجري 11:23:00

الشوط 12:

(الحذر) لـ خالد حمود حمد المبخوت الهاجري 11:31:38