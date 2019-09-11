مهرجان ولي العهد: «قبول» تحسم الشوط الأول الرئيسي لسن الثنايا

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن صباح اليوم الأربعاء انطلاق الاشوط العامه لسن الثنايا بمسافة 7.كلم. وبعدد 12 شوط.
الشوط 1 :
(قبول) لـ مطلق علي الخمعلي العنزي 11:24:19
الشوط 2 :
(المحيط) لـ محمد زومان محمد مرسان الهاجري 11:22:85
الشوط 3:
(جبارة) لـ سالم سعيد منانه غدير الكتبي 11:25:57
الشوط 4 :
(مرفوق) لـ محمد بن سلطان سعيد المالكي 11:29:76
الشوط 5:
(مهمة) لـ نايف مبارك يسلم الصيعري 11:18:85
الشوط 6:
(سمران) لـ حزام علي حمد الفهيدة المري 11:28:89
الشوط 7:
(الحذرة) لـ عبدالله خليفة سلطان بالعبيدة 11:26:40
الشوط 8:
(همام) لـ صالح بنيه صالح البلوي 11:28:73
الشوط 9 :
(سلهودة) لـ بدر وجب المغيري العتيبي 11:25:35
الشوط 10:
(غياث) لـ لاهوم سعد طالب الفهيدة المري 11:18:54 (أفضل توقيت)
الشوط 11:
(جمرة) لـ محمد حسن آل زايد الهاجري 11:23:00
الشوط 12:
(الحذر) لـ خالد حمود حمد المبخوت الهاجري 11:31:38