التعليقات: 0

إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء

أمر ملكي بترقية 68 عضوا في النيابة العامة

أمر ملكي بترقية 68 عضوا في النيابة العامة
weam.co/612246
متابعات - الوئام

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمراً ملكياً كريماً يقضي بترقية 6٨ عضوا من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ). بحسب بيان للنيابة العامة.

وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم اللامحدود من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أدام الله عزهما- لجهاز النيابة العامة، وبما يعمّق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات الكريمة.

وحث النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يديم عزهما وتوفيقهما.

روابط ذات صلة

“الخدمة المدنية” تعتمد معايير مفاضلة الترقيات العليا لموظفيها وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية

“الخدمة المدنية” تعتمد معايير مفاضلة الترقيات العليا لموظفيها وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية

وزير العدل يُدشن “مركز العمليات العدلي” لدعم منظومة العمل وتحقيق الشفافية

وزير العدل يُدشن “مركز العمليات العدلي” لدعم منظومة العمل وتحقيق الشفافية

غدًا.. “البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيدة بالباحة

غدًا.. “البيئة” تفتح بوابات سد وادي بيدة بالباحة

خادم الحرمين يستقبل عدد من الأمراء والعلماء وجمعا من المواطنين

خادم الحرمين يستقبل عدد من الأمراء والعلماء وجمعا من المواطنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>