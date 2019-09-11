خالد الفيصل يرعى الحفل الختامي لمنافسات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الحفل الختامي لمنافسات الدورة (41) لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره بحضور معالي إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن حميد ومعالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وجمع من أصحاب الفضيلة أئمة المسجد الحرام والعلماء والمحكمين وعدد من القيادات الأمنية.

وفي بداية الحفل أشاد سمو الأمير خالد الفيصل بهذه المسابقة, مهنئاً الطلاب الفائزين في المسابقة ومنوها بالدور الكبير الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – بالعناية في كتاب الله تعالى وحفظته.

من جانبه قال معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: إنها لمناسبة قرآنية وليلة إيمانية غراء، تحفها محاور شرف كثيرة منها شرف المكان في بيت الله الحرام بمهبط الوحي ومنبع الرسالة، وشرف الزمان في شهر الله الحرام، وشرف الحال والمناسبة حيث يكرم حفظة كتاب الله، معرباً عن التعاون المثمر بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، موضحاً أهمية القرآن في حياتنا وأمورنا المختلفة، مطالباً الشباب الالتزام بمنهج العلماء الفضلاء.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب الفائزين في أفرع المسابقة الخمسة والبالغ عددهم (12) فائزاً، كما تم تكريم المشاركين من المحكمين والمتدربين، ورؤساء اللجان العاملة في المسابقة، والجهات الحكومية.