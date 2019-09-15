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موجهًا لها عدة طعنات بآلة حادة

شاب يقتل شقيقته في جازان

شاب يقتل شقيقته في جازان
weam.co/612923
جازان- الوئام- اسماعيل الحكمي:

استيقظ اهالي محافظة ضمد بمنطقة جازان صباح اليوم الأحد على جريمة قتل بشعة هزت المحافظة ، بعد أن أنهى شاب سعودي بالعقد الثالث من عمره حياة شقيقته بالعقد الثاني من عمرها ، موجهًا لها عدة طعنات بآلة حادة كانت بحوزته بعد اقتحامه لمنزلها.

وقام القاتل بإقتحام منزل شقيقته أثناء غياب زوجها، وحاولت مقاومته ورفضت دخوله ، ولكنه قام بكسر الباب وعلى الفور سدد لها طعنتين بالصدر وأخرى باليد أردتها قتيلة .

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة ، وأكدت المصادر أن شرطة محافظة ضمد تمكنت من القبض على القاتل في وقت قياسي ، ويجري خلال هذه الساعات استكمال الاجراءات النظامية والتحقيق في أسباب الخلاف والحادثة .

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