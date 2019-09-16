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ولي العهد: التهديدات الإيرانية ليست ضد المملكة فحسب وتأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم

ولي العهد: التهديدات الإيرانية ليست ضد المملكة فحسب وتأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم
weam.co/613245

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من معالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.
وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
وأكد سمو ولي العهد من جهته أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

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