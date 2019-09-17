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في أكتوبر المقبل

أرامكو السعودية سترجئ تحميلات النفط الخام الخفيف لبتروتشاينا

أرامكو السعودية سترجئ تحميلات النفط الخام الخفيف لبتروتشاينا
weam.co/613319
الرياض- الوئام:

قال مصدر صيني حكومي كبير بقطاع النفط إن أرامكو السعودية أخطرت بتروتشاينا اليوم الثلاثاء بأن تحميلاتها من النفط الخام الخفيف لشهر أكتوبر تشرين الأول ستتأجل لمدة عشرة أيام تقريبا.

لكن المصدر قال إن شركة النفط الحكومية السعودية ستظل تورد نفس درجات وكميات الخام الخفيف المطلوبة لمخصصات أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف المصدر أن شركة التكرير الحكومية الصينية أُبلغت أيضا بأن تحميلات سبتمبر أيلول من شحنات الخام الخفيف ستُستبدل بدرجات أثقل دون تغيير في الكميات أو تأجيلات.

وقال المصدر إن مواعيد التحميل والكميات الخاصة “بشحنات سبتمبر (أيلول) وشيكة للغاية بما لا يتيح تعديلها، إذ أن أرامكو ربما ما زالت تقيم الأضرار التي لحقت بمنشأتيها”.

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