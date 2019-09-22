وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق: المملكة تخطو بثبات نحو القمة

الطائف- الوئام- سالم الشيباني:

رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق أسمىٰ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – وكافة أفراد الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة : يطل علينا اليوم الوطني لتوحيد البلاد على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – ووطننا يزداد شموخًا إلى شموخه ورفعة إلى رفعته ومجدًا إلى مجده.

وأضاف سموه ، منذ أن نشأت المملكة وهي تخطو بثبات نحو القمة، بهمة المؤسس وأبنائه -رحمهم الله -الذين ساروا على دروب الخير والنماء وأحسنوا البناء.

وزاد سموه يقول : يأتي يوم الوطن التاسع والثمانون ونحن نعيش في عهد الحزم والعزم عهد الخير والتمكين عهدٌ تشكّلت ملامحه في عنان السماء وازدادت همّته قوة كثبات جبل طويق، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأدام عزهم، نحن أمام تجربة لا نظير لها في شتى أنحاء العالم عنوانها الإخلاص للأرض والإنسان ، تجربة نقلت أرض الصحراء إلى مدن النماء ، ونقلت إنسان السعودية إلى أعلى معايير الحضارات المدنيّة” .

وأضاف سموه “نحن أمام مرحلة مثالية وعهد زاهر تُمثّل فيها السعودية رأس حربة الإسلام وميزان السلام وعاصمة القرار والحصن الحصين للأمتين العربية والإسلامية.

وسأل سموه في ختام حديثه المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها نعمة الأمن والأمان والنماء.