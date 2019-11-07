“سكني إكسبو عسير” يختتم فعالياته بخدمة أكثر من 2500 زائر ومستفيد

شهد معرض سكني إكسبو عسير بأبها، والذي نظمته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لمدة ثلاثة أيام، حضور أكثر من 2500 زائر ومستفيد تم تقديم الحلول التمويلية والسكنية لهم خلال 18 ساعة عمل، بمتوسط 139 زائر ومستفيد في الساعة، ونال نسبة90 بالمائة لرضا الزوار عن تجربتهم بالمعارض بشكل عام‪.‬

جاء ذلك في ختام ‪”‬سكني عسير‪” ‬مساء الأربعاء، الذي حظي طوال أيامه الثلاثة بحضور ومتابعة يومية من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي‪.‬

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، إن المعرض طرح باقة متنوعة من الحلول والمنتجات التمويلية والتي صممت لتتناسب مع جميع شرائح المجتمع الأمر الذي ساهم في تذليل العقبات التي واجهة المستفيدين في سبيل حصولهم على تمويلهم العقاري وفق رغباتهم واحتياجاتهم وقدراتهم المالية، موضحاً أنه على هامش المعرض تم تنظيم محاضرات وندوات تعريفية بالقرض العقاري المدعوم وشرح كامل عن بنود العقد الثلاثي.

وأضاف حمود العصيمي أن سكني إكسبو عسير أتاح للمستفيدين فرصة التعرف على منتجات ومشاريع وزارة الإسكان المختلفة، حيث تبدأ رحلة المستفيد من المعرض بالمستشار العقاري، الذي يقدم توصياته بعد دراسة حالة المستفيد الائتمانية لينتقل بعد ذلك إلى اجنحة المطورين العقاريين، ومن ثم للجهات التمويلية، موضحاً أن 16 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل شاركت بالمعرض، إضافة إلى عدد من شركات التطوير العقاري التي قدمت نماذج مختلفة من الوحدات السكنية والفلل الجاهزة وتحت الإنشاء وبلغت أكثر من 4400 وحدة عقارية‪.‬

وأشار العصيمي إلى أنه قد تم خلال المعرض عرض مشاريع وزارة الإسكان في منطقة عسير للعام القادم 2020م والتي تمثلت في 7 مخططات وهي مخطط بيشة، مخطط خميس مشيط، مخطط الروان، مخطط رغوة الجنوب، مخطط ال عرينه، مخطط الفرش ومخطط الملك عبد العزيز، والتي تحتوي على 7088 قطعة أرض، وتم خلال المعرض تعريف المستفيدين بآلية حجز الأراضي إلكترونياً من خلال موقع وزارة الإسكان.

كما عرف المعرض المستفيدين ببرامج ومبادرات وممكنات برنامج ‪”‬سكني‪”‬، والتي تمكن مستفيدي الوزارة وصندوق التنمية العقارية من 5 خيارات متنوعة وهي شراء وحدات سكنية جاهزة، أو شراء وحدات سكنية تحت الإنشاء، والبناء الذاتي، ورهن العقار، والتمويل القائم بالإضافة إلى الحلول المتمثلة في تمويل لعمر 70 سنة والقسط المرن وتخفيض الدفعة المقدمة، والممكنات المتمثلة في برنامج ضمانات ومبادرة دعم العسكريين في الخدمة، ومبادرة المدنيين ومبادرة دعم تجديد المساكن بالإضافة إلى المستشار العقاري‪.‬

وقال: أن المعرض ضم جناح لبيع الوحدات السكنية تحت الإنشاء الذي يهدف إلى توعية المواطنين وتعريفيهم بآلية البيع وعلاقة البائع بالمشتري وكيفية تنظيم العلاقة بين الطرفين وحفظ حقوق جميع الأطراف، بينما قدم جناح ‪”‬المستشار الهندسي‪” ‬تصاميم ونماذج هندسية للسكن، وعرف المستفيدين بآلية وإجراءات استخراج رخص البناء، مشيراً إلى أن المعرض خصص كاونتر خاص لخدمة جنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي.

وبين العصيمي، أن الهدف من تنظيم معرض سكني في مختلف مناطق المملكة هو تيسير رحلة تملك المستفيد للمسكن الأول، وتوفير كافة حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد، مشيراً إلى أن الصندوق العقاري حريص على تقديم كافة الاستشارات العقارية اللازمة والإجابة على التساؤلات والاستفسارات الخاصة ببرنامج القرض العقاري من خلال الموقع الإلكتروني وفروع الصندوق المنتشرة بمختلف مناطق المملكة والتي تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى 30 خدمة إلكترونية تهدف لتسهيل إجراءات حصول المواطنين على المساكن الملائمة بهدف الوصول إلى 70 بالمائة عام 2030 .