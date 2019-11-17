“تعليم شرورة” تكشف تفاصيل مقتل طالب على يد زميله طعنا في مدرسة متوسطة

نعت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، أحد طلابها بمدرسة أي هريرة الابتدائية والمتوسطة إثر

مشاجرة مع زميله صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة شرورة سالم بن علي الصيعري، أن الطالبين

يدرسان بالمرحلة المتوسطة، ووقع بينهما شجار في فناء المدرسة نتج عنه طعن أحد الطالبين لزميلة، وتم نقله مباشرة إلى المستشفى، حيث وافته المنية هناك.

وأضاف أنه فى الوقت الذي تشاطر فيه إدارة التعليم بمحافظة شرورة، أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب الجلل، فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة من خلال الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق والتي باشرت أعمالها، كما وجه مدير التعليم بمحافظ شرورة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعربت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، عن أحر تعازيها ومو اساتها لأسرة الطالب الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.